Корбан покинув лікарню, але залишатиметься під наглядом лікарів

Про це прес-службі УКРОПу повідомила головний лікар медичного центру «Клініка сімейної медицини» Людмила Лєснічук.

«Стан Геннадія Олеговича Корбана відносно задовільний і оцінюється як середнього ступеня тяжкості», – заявила лікар, зазначивши при цьому, що медики дозволили лідеру УКРОПу залишити клініку за умови продовження лікування в режимі домашнього стаціонару. За словами Лєснічук, лікарі спостерігатимуть за його станом ще протягом 7-10 днів.

Читайте також"Майдан закордонних справ" у День захисту прав людини назвав справу Корбана незаконною

«Пацієнт вимагає інфузійної судинної терапії та динамічного медичного лікарського спостереження. У разі погіршення самопочуття Геннадій Корбан буде повторно госпіталізований», – підкреслила Людмила Лєснічук. За її словами, протягом цього часу Геннадія Корбана щодня відвідуватиме лікар.

Нагадаємо, лідер УКРОПу був госпіталізований у дніпропетровську «Клініку сімейної медицини» в ніч на 7 грудня з підозрою на ішемічну хворобу серця. При цьому лікарі заявили, що електронний браслет, який зобов'язаний носити Геннадій Корбан відповідно до рішення суду, заважає проведенню діагностичних процедур.