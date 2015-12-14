Корбан покинув лікарню, але залишатиметься під наглядом лікарів

18:12, 14 грудня 2015
Політика
439 0

Увечері 14 грудня лідер УКРОПу Геннадій Корбан був виписаний з дніпропетровської клініки, де він залишався під наглядом медиків протягом останнього тижня. Політик продовжить лікування в домашніх умовах. 

Геннадій Корбан / УНІАН

Про це прес-службі УКРОПу повідомила головний лікар медичного центру «Клініка сімейної медицини» Людмила Лєснічук.

«Стан Геннадія Олеговича Корбана відносно задовільний і оцінюється як середнього ступеня тяжкості», – заявила лікар, зазначивши при цьому, що медики дозволили лідеру УКРОПу залишити клініку за умови продовження лікування в режимі домашнього стаціонару. За словами Лєснічук, лікарі спостерігатимуть за його станом ще протягом 7-10 днів.

Читайте також"Майдан закордонних справ" у День захисту прав людини назвав справу Корбана незаконною

«Пацієнт вимагає інфузійної судинної терапії та динамічного медичного лікарського спостереження. У разі погіршення самопочуття Геннадій Корбан буде повторно госпіталізований», – підкреслила Людмила Лєснічук. За її словами, протягом цього часу Геннадія Корбана щодня відвідуватиме лікар.

Нагадаємо, лідер УКРОПу був госпіталізований у дніпропетровську «Клініку сімейної медицини» в ніч на 7 грудня з підозрою на ішемічну хворобу серця. При цьому лікарі заявили, що електронний браслет, який зобов'язаний носити Геннадій Корбан відповідно до рішення суду, заважає проведенню діагностичних процедур.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter