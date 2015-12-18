ЄС погодився продовжити санкції для Росії

Відповідне рішення було ухвалено у п'ятницю в Брюсселі на засіданні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER), повідомили власному кореспонденту УНІАН в Європейській Раді.

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"COREPER погодився продовжити санкції для Росії", - зазначили в ЄР.

Очікується, що рішення буде формалізовано письмовою процедурою у понеділок та опубліковано в Офіційному журналі у вівторок.