Санкції проти РФ залишаться пов'язаними з повним виконанням Мінської угоди - Туск
20:48, 16 грудня 2015Політика
188 0
Дональд Туск зазначив, що економічні санкції проти РФ будуть залишатися пов'язаними з повним виконанням Минської угоди.
REUTERS
Президент Європейської ради Дональд Туск підкреслює, що економічні санкції проти Російської Федерації залишатимуться пов'язаними з повним виконанням Мінської угоди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Брюсселі після прибуття президента України Петра Порошенка для ведення переговорів.
"Наша стратегічна політика щодо невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя в силі. І наші економічні санкції проти Росії будуть залишатися пов'язаними з повним виконанням Мінського угоди ", - підкреслив Туск.
Читайте такожЛідери країн ЄС єдині в необхідності продовжити санкції щодо Росії ще на півроку - високопосадовець ЄС
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter