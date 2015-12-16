Санкції проти РФ залишаться пов'язаними з повним виконанням Мінської угоди - Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск підкреслює, що економічні санкції проти Російської Федерації залишатимуться пов'язаними з повним виконанням Мінської угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Брюсселі після прибуття президента України Петра Порошенка для ведення переговорів.

"Наша стратегічна політика щодо невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя в силі. І наші економічні санкції проти Росії будуть залишатися пов'язаними з повним виконанням Мінського угоди ", - підкреслив Туск.

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