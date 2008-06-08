Яценюк прибув до Греції

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК прибув до Грецької Республіки, де відбудеться Саміт голів парламентів країн-членів Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).

Як передає кореспондент УНІАН, саміт відбудеться 9 червня в Афінах.

Програмою саміту передбачені виступи голів парламентів країн-членів ПАЧЕС, а також голів парламентів і парламентських асамблей зі статусом спостерігачів у ПАЧЕС. Зокрема, йтиметься про досягнення і перспективи міжпарламентської співпраці у розширеному Чорноморському регіоні.

Учасники саміту також планують прийняти Декларацію ПАЧЕС «Щодо 15-ї річниці заснування Асамблеї». Саміт відбудеться перед 31-м пленарним засіданням Генеральної Асамблеї ПАЧЕС, який триватиме з 9 по 11 червня.

Передбачається, що під час свого візиту голова Верховної Ради проведе ряд двосторонніх зустрічей. Зокрема, А.ЯЦЕНЮК планує зустрітися з Президентом Грецької Республіки Каролосом ПАПУЛЯСОМ та головою Парламенту Грецької Республіки Дімітріусом СЮФАСОМ (є президентом ПАЧЕС).

Сьогодні голова ВР покладе квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку в Афінах та зустрінеться з активістами місцевої української громади.

*** ПАЧЕС була створена 26 лютого 1993 року. До її складу входять 12 країн: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна.

Народні Збори Єгипту, Кнесет Держави Ізраїль, Народні збори Словацької Республіки, Бундестаг ФРН і Парламент Франції мають статус спостерігачів у ПАЧЕС.