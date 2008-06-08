Немиря запросив заступника Генсека ООН в Україну

Віце-прем’єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ запросив заступника Генерального секретаря ООН Ада МЕЛКЕРТА відвідати Україну.

Як повідомляє прес-служба віце-прем`єр-міністра, про це йшлося під час їхньої зустрічі у Нідерландах.

Сторони обговорили питання співробітництва України з Програмою розвитку ООН (ПРООН).

А.МЕЛКЕРТ висловив переконаність в успішній реалізації європейського вибору України, зауваживши, що з урахуванням цього фактору має будуватися співпраця України із ПРООН.

Співрозмовники обговорили рекомендації підготовленої ПРООН доповіді “Людський розвиток та європейський вибір України”.

Зустріч проходила у рамках участі делегації України у зборах регіональної групи країн-членів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які проводяться 6-8 червня в Амстердамі.