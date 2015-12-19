Президент звільнив посла України в Малайзії та Республіці Тимор-Лешті
21:57, 19 грудня 2015Політика
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Сьогодні Порошенко також звільнив голів Хмельницької, Запорізької та Херсонської облдержадміністрацій
Текст указу оприлюднений на сайті голови держави / president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко звільнив Ігоря Гуменного з посади надзвичайного і повноважного посла України в Малайзії, а також з посади надзвичайного і повноважного посла України в Демократичній Республіці Тимор-Лешті за сумісництвом.
Текст відповідного указу оприлюднено на сайті голови держави.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко звільнив голів Хмельницької, Запорізької та Херсонської облдержадміністрацій.
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