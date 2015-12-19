Порошенко звільнив керівників трьох областей

Тексти відповідних указів оприлюднені на сайті голови держави.

Згідно з указами, Порошенко звільнив Григорія Самардака з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації, Андрія Путілова з посади голови Херсонської ОДА і Михайла Загородного з посади голови Хмельницької ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення рекомендувати президентові звільнити голів Запорізької і Херсонської ОДА у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Путілов був призначений головою Херсонської ОДА у вересні 2014 року. На початку грудня 2015 року він очолив Херсонську облраду.

Самардак займав пост губернатора Запорізької області з квітня 2015 року. Однак з обранням головою Запорізької облради подав президенту заяву про звільнення.

Загородного було призначено головою Хмельницької ОДА 6 березня 2015 року. 27 листопада він був обраний головою Хмельницької облради.