У Європарламенті запевнили, що підтримають під час голосування скасування віз для українців

Про це заявив глава Комітету асоціації Україна-ЄС у Європарламенті Андрій Пленкович, передає "Європейська правда".

"Всі українці, а також ті, хто підтримують Україну тут у Європарламенті, чекали на публікацію цього звіту, який приніс хороші новини. Надання безвізового режиму – реальна і відчутна вигода від процесу Європейської інтеграції. Це наше визнання змін, які відбулися в Україні унаслідок Євромайдану і Революції гідності. Безвізовий режим поліпшить контакти між людьми, сприятиме обміну в освіті, культурі та науці, які важливі для подальшого розвитку України як частини Європи",- заявив він.

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Пленкович нагадує, що на початку 2016 року Єврокомісія виступить із законодавчою ініціативою Ради ЄС і Європарламенту про зняття візових вимог для українців.

"На цьому етапі важливим є одностайне рішення Ради ЄС. Ми в Європейському Парламенті очікуємо лише позитивного рішення у цьому питанні. Позиція Європарламенту залишається незмінною – ми підтримуємо надання безвізового режиму українцям і я впевнений, що ми зможемо це підтвердити це голосуванням більшості, щойно пропозиція надійде на порядок денний", - додав євродепутат.

При цьому Пленкович нагадує, що український уряд досі не виконав всі вимоги для отримання безвізового режиму. "Прогрес, досягнутий українським урядом у багатьох секторах за короткий період часу – помітний, але багато що ще потрібно зробити. Ми закликаємо українську владу продовжувати роботу з досягнутого прогресу і повною мірою дотримуватися взятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо боротьби з корупцією", - зазначив він.

Зокрема, за словами Пленковича, вирішальним моментом стане старт у першому кварталі 2016 року повноцінної роботи Національного антикорупційного бюро, антикорупційної прокурори, Національного агентства із запобіганню корупції та Агентства з повернення активів.