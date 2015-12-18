Порошенко пообіцяв безвізовий режим з ЄС наступного року

Про це йдеться у зверненні президента Петра Порошенка з нагоди рішення ЄС щодо безвізового режиму з Україною та продовження секторальних санкцій проти Росії.

Він нагадав, що в Брюсселі Європейська Комісія опублікувала підсумковий звіт щодо повного виконання Україною критеріїв безвізового режиму.

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«Без жодного перебільшення, це величезна перемога України, кожного з вас, з якою я всіх вас щиро вітаю. Після Угоди про політичну асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі ми зробили наступний великий крок до нашої заповітної європейської мрії», - заявив глава держави.

За його словами, в Європейському Союзі і в Україні багато хто сумнівався, що «нам вдасться вибороти чітку та безумовну перспективу скасування візового режиму для українців».

«Але ми наполегливо, довгі 7 років йшли до своєї мети. І я пишаюся тим, що я стояв на самому початку цієї великої дороги. Навіть вчорашні переговори в Брюсселі, зараз я вже можу про це сказати, були дуже непростими… Та мені і моїй команді вдалося остаточно розставити всі крапки над «і», - заявив Порошенко.

Президент висловив вдячність європейським партнерам, Верховній Раді, уряду, дипломатам, українському громадянському суспільству та всьому Українському народу за наші спільні зусилля.

«Разом ми вибороли для громадян України заслужене право на вільні безвізові поїздки до країн Євросоюзу. Вони стануть реальністю вже наступного року», - підсумував Порошенко.