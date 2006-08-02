УНП закликає Ющенка розпустити парламент

Українська народна партія закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпустити парламент.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні УНП до Президента, ухваленому вчора на засіданні правління Української народної партії.

“За 4 місяці, що минули після березневих виборів Верховна Рада України довела свою неспроможність вирішувати складні питання, що стоять перед українським суспільством. Це пов’язано з тим, що, внаслідок застосування маніпулятивних виборчих технологій, до парламенту потрапили лише партії і блоки, що представляють політико-бізнесові угрупування, які ведуть непримиренну війну за перерозподіл власності”, - наголошується у зверненні.

Послідовно відстоюючи ідею побудови демократичної правової держави з соціально-орієнтованою ринковою економікою, яка отримала підтримку 52% виборців на президентських виборах 2004 року, Українська народна партія вбачає єдиний вихід із глибокої соціально-політичної кризи, в яку втягується українське суспільство, у розпуску Верховної Ради України на підставі ст.90 Конституції України та проведення вільних демократичних виборів.

На думку членів УНП, ці вибори матимуть успіх за умови створення широкого об’єднання національно-демократичних державницьких сил. “Переконані, що ці вибори підтвердять підтримку населенням Вашої виборчої програми 2004 року при створенні гарантій рівноправної участі у дострокових парламентських виборах блоку національно-демократичних партій, які забезпечили Вашу перемогу на президентських виборах 2004 року”, - зазначають автори, звертаючись до Президента.

УНП закликає В.ЮЩЕНКА ”проявити рішучість і послідовність у захисті української державності від зазіхань з боку кланово-олігархічної Верховної Ради і призначити позачергові вибори парламенту”. На думку членів партії, це дасть змогу в результаті дострокових виборів сформувати дієздатну Верховну Раду і уряд професіоналів, що виконуватимуть виборчу програму Президента, а не замовлення кланів.

Українська народна партія висловлює готовність надати Президентові ідейну, організаційну та кадрову підтримку у діях, спрямованих на розвиток української державності, захист демократичних прав і свобод, зростання добробуту українського народу.