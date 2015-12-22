Компромісу щодо виборів у Кривому Розі досягнуто – нардеп

У залу для голосування буде внесений один законопроект з однією поправкою про перевибори депутатів міськради та міського голови. Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявив позафракційний народний депутат, член політради УКРОПу, Андрій Денисенко.

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"Питання про Кривий Ріг не було в сьогоднішньому порядку денному парламенту, попри те, що воно піднімалося в понеділок на погоджувальній раді представниками "Самопомочі" й інших демократичних сил. Очевидно, що для розгляду цього питання відсутня політична воля у керівництва парламенту, а, значить, – і у вищого керівництва держави", – пояснив нардеп.

Андрій Денисенко нагадав, що в парламенті зареєстровано два проекти рішення: проект постанови, запропонований "Радикальною партією", та законопроект "Самопомочі".

"З одного боку, враховуючи наявні зафіксовані та підтверджені парламентською ТСК порушення, звичайно, більш логічним видається прийняття проекту "Самопомочі": він торкається лише перевиборів міського голови. В той же час, як кажуть опоненти, сама форма проекту постанови від "Радикальної партії" легко оскаржується в суді, однак їхній підхід є дещо ширшим і більш системним: у документі йдеться не тільки про перевибори міського голови, а й про перевибори депутатів міськради", – вважає народний депутат.

Позицію РПЛ Андрій Денисенко пояснює так: партія зіткнулася з тим, що її організація в Кривому Розі, так само, як і місцева організація "Батьківщини", була по-рейдерськи захоплена чи куплена "Опозиційним блоком". Тож, по суті, РПЛ втратила своє представництво в Криворізькій міськраді.

"У будь-якому разі рішення щодо Кривбасу ухвалюватиметься в політико-правовій площині. Верховна Рада виявилася останнім форпостом законності та надією мешканців Кривого Рогу на торжество справедливості. Мені складно уявити, як міський голова від демократично-патріотичних сил працюватиме з повністю контрольованою регіоналами міською радою. Тому "на переплавку" треба відправляти весь мерсько-депутатський мотлох у Кривому Розі", – підсумував нардеп Денисенко.