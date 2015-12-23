Саакашвілі діє, як Мішка Япончик - нардеп

Про це сьогодні заявив представник фракції БПП Дмитро Голубов, виступаючи з парламентської трибуни.

"Сьогодні грузинські "реформатори" починають нову практику брудних надбавок чиновникам", - сказав він.

За словами народного депутата, грузинське хакерське угрупування "Хінкалі" з’ясувало, що щомісяця чорні надбавки отримують близько 70 чиновників.

"Зарплати від 442 доларів до 2347 доларів щомісяця отримують лояльні грузинській команді чиновники. Сьогодні стало відомо більше, що загальна сума виплат порядка 80 тис. доларів. Це десятий ешелон чиновників", - сказав Голубов.

"А що перший ешелон? Сакварелідзе, Лорткіпанідзе, Чіндаладзе. Звідки у реформаторів 80 тис. доларів? Це банальне ухиляння від сплати податків і корупція. Ці гроші роздаються в адміністративному центрі", - наголосив він.

Представник БПП пообіцяв передати сьогодні список всіх прізвищ чиновників, які "взяли брудні гроші".

Нардеп також продемонстрував лист з одного із благодійних фондів за підписом радника одеського губернатора з проханням надати кошти в мільйони гривень.

"Що скаже на це Саакашвілі, що це не підпис його радника? Це в Грузії це "чушь", а в Україні це називається корупція, здирництво і рекет. Який антикорупційний форум ви будете проводити, про що там ітиме мова, про що ви будете розповідати, як через приміщення центру адмінпослуг відмити 200 тисяч доларів? Чи як вкрасти гроші з благодійного фонду, чи як привезти співачку за гроші української армії?", - підкреслив народний депутат.

"Можна констатувати факт, що "Мішка Грузинчик" продовжує справу "Мішки Япончика" (відомого одеського крадія початку XX ст. - ред.), лише поставив цю справу на державні рейки. І справа держави ліквідувати цю банду з депортацією на батьківщину", - резюмував Дмитро Голубов.