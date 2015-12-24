У парламенті склали присягу два нових нардепи

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман нагадав, що Центральна виборча комісія напередодні визнала їх обраними депутатами та зареєструвала.

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Як повідомляв УНІАН, учора, 23 грудня, Центральна виборча комісія визнала обраними та зареєструвала народних депутатів України від партії «Народний фронт» Підберезняка та Юзькову від Радикальної партії замість відповідно Миколи Мартиненка та Злати Огнєвич, депутатські повноваження яких були достроково припинені.