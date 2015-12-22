ВР достроково припинила повноваження депутата Огнєвич

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 301 народний депутат із 369, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, співачка Огнєвич 10 листопада заявила про намір скласти повноваження народного депутата.

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"Я йшла до парламенту не за депутатським мандатом і якимись привілеями. Я йшла як громадянин, який побачив новий шлях України. А зараз я бачу те, що коли немає культури, набагато легше правити і маніпулювати народом", - сказала вона.

26 листопада Верховна Рада України не підтримала проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Огнєвич (№3462).

Депутати тричі голосували за проект постанови, проте жодного разу пропозиція не набрала необхідних 226 голосів.

Огнєвіч була обрана до парламенту в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Радикальної партії.

Нагадаємо, 11 листопада Огнєвич заявила про складення депутатських повноважень.