МЗС РФ: Мінські угоди щодо України продовжуються на 2016 рік

16:22, 24 грудня 2015
Політика
510 0

Мінські домовленості щодо України продовжуються на 2016 рік.

Фото УНИАН

Про це заявив статс-секретар, заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін, повідомляє РИА «Новости».

«Вже зараз ясно що вони (мінські домовленості - УНІАН) продовжуються. По-перше, тому що часовими рамками ніхто не обмежений. Для нас важливо досягти результату - мирного врегулювання на південному сході України», - сказав він.

Читайте такожУ Росії запевняють, що "ДНР" і "ЛНР" збираються "повернутися" в Україну

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що мінського процесу в 2016 році не буде, зобов'язання повинні бути виконані в 2015.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter