МЗС РФ: Мінські угоди щодо України продовжуються на 2016 рік

Про це заявив статс-секретар, заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін, повідомляє РИА «Новости».

«Вже зараз ясно що вони (мінські домовленості - УНІАН) продовжуються. По-перше, тому що часовими рамками ніхто не обмежений. Для нас важливо досягти результату - мирного врегулювання на південному сході України», - сказав він.

Читайте такожУ Росії запевняють, що "ДНР" і "ЛНР" збираються "повернутися" в Україну

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що мінського процесу в 2016 році не буде, зобов'язання повинні бути виконані в 2015.