Рада продовжила засідання, розглядатиме держбюджет-2016 (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, у залі засідань присутнє керівництво парламенту і представники Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман вкотре закликав голову комітету з питань податкової та митної політики Ніну Южаніну доповідати щодо законопроекту, який стосується забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році.

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Южаніна вийшла на трибуну, але постоявши мовчки, пішла до робочих місць фракції “Самопомочі” і зараз спілкується з депутатами цієї політичної сили.