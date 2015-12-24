Рада продовжила засідання, розглядатиме держбюджет-2016 (наживо)
16:42, 24 грудня 2015Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України продовжилося, але в сесійній залі і далі тривають консультації.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, у залі засідань присутнє керівництво парламенту і представники Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман вкотре закликав голову комітету з питань податкової та митної політики Ніну Южаніну доповідати щодо законопроекту, який стосується забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році.
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Южаніна вийшла на трибуну, але постоявши мовчки, пішла до робочих місць фракції “Самопомочі” і зараз спілкується з депутатами цієї політичної сили.
Як повідомляв УНІАН, о 17.00 Верховна Рада планувала розпочати розгляд проекту держбюджету на 2016 рік.
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