Гройсман допускає, що ВР буде приймати бюджет під покровом ночі
10:38, 24 грудня 2015Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман не виключає, що парламент буде приймати державний бюджет на 2016 рік і необхідні законопроекти сьогодні вночі.
Голова Верховної Ради України / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, під час пленарного засідання він наголосив на відповідальності сьогоднішнього дня.
«Сьогодні у нас надзвичайно відповідальний день. А можливо й надзвичайно відповідальна доба», - сказав спікер.
Він зауважив, що немає ідеальних рішень, але необхідно шукати порозуміння.
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Гройсман акцентував на необхідності ухвалення парламентом бюджету та економічних законів, а також змін до Податкового кодексу.
Як повідомлялося, Верховна Рада планує о 17.00 розпочати розгляд проекту держбюджету-2016.
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