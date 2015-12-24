Гройсман допускає, що ВР буде приймати бюджет під покровом ночі

Як передає кореспондент УНІАН, під час пленарного засідання він наголосив на відповідальності сьогоднішнього дня.

«Сьогодні у нас надзвичайно відповідальний день. А можливо й надзвичайно відповідальна доба», - сказав спікер.

Він зауважив, що немає ідеальних рішень, але необхідно шукати порозуміння.

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Гройсман акцентував на необхідності ухвалення парламентом бюджету та економічних законів, а також змін до Податкового кодексу.

Як повідомлялося, Верховна Рада планує о 17.00 розпочати розгляд проекту держбюджету-2016.