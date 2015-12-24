"Самопоміч" голосуватиме за бюджет 2016 року - Березюк

Про він заявив у ефірі телеканалу "1+1", передає ТСН.

Олег Березюк зауважив, що парламент - це віддзеркалення суспільства, де бореться деспотизм і демократія. Мовляв, не можна пускати країну у невідоме плавання і слід проголосувати за держбюджет 2016 року.

Читайте такожКабмін розглядатиме проект бюджету о 22:00 і сподівається, що "ще сьогодні" його ухвалить Рада

Також він вважає, що уряд має піти у відставку за недосконалий бюджет.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України оголошено перерву до 23.00, коли розглядатиметься бюджет на 2016 рік. Парубій зазначив, що “це буде відповідальний вечір, відповідальна ніч”. Він попросив народних депутатів за час перерви “максимально вичитати всю документацію, яку ми прийняли сьогодні - зміни до Податкового кодексу, і підготуватися до бюджету”.