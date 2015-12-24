Рада продовжить засідання о 23.00 до 00.00 розглянути держбюджет-2016

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що о 22 годині відбудеться засідання бюджетного комітету ВР, а о 23 годині парламент збереться для ухвалення проекту бюджету на 2016 рік.

“В 23.00 ми збираємося в цьому залі для прийняття бюджету України”, - наголосив Парубій. При тому він додав: “Ми збираємося в 23 годині, щоб до опівночі ми змогли прийняти бюджет України”.

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Парубій зазначив, що “це буде відповідальний вечір, відповідальна ніч”. Він попросив народних депутатів за час перерви “максимально вичитати всю документацію, яку ми прийняли сьогодні - зміни до Податкового кодексу, і підготуватися до бюджету”.