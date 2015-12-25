Корбана привезли до госпіталю СБУ в Києві

Увечері 24 грудня у Дніпропетровську, в оселі лідера УКРОПу відбувся незаконний обшук, під час якого його вивели з приміщення та на «швидкій» повезли у бік Києва.

До столиці Геннадія Корбана доправили під конвоєм озброєних бійців СБУ. Автомобіль кілька годин кружляв містом, зупинившись біля інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Потім «швидка» проїхала біля столичного відділення судово-медичної експертизи.

Біля госпіталю перебувають народні депутати, зокрема Андрій Денисенко. Охорона закладу спочатку відмовлялася пропускати його в приміщення. Він викликав поліцію. Правоохоронців теж не пускають до закладу, посилаючись на заборону перебувати в ньому з табельною зброєю.

За словами адвоката Оксани Томчук, яка перебуває поруч з Геннадієм Корбаном, наразі його утримують під вартою незаконно.