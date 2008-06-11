Тимошенко не знає інших урядів, які б за 17 років давали такі результати

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО чекає, що урожай зернових у 2008 році буде майже в два рази більше, ніж у минулому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

“Ми можемо мати, за всіма розрахунками всіх фахівців, до двох разів більше урожай зернових, ніж минулого року”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що не знає інших урядів, які б за 17 років “давали такі результати в країні”.

Довідка УНІАН. Урожай зерна в Україні в 2007 році становив 29 млн. тонн, що на 15% нижче за показник 2006 року.