Тимошенко не знає інших урядів, які б за 17 років давали такі результати
11:09, 11 червня 2008Політика
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Прем`єр прогнозує збільшення урожаю вдвічі
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО чекає, що урожай зернових у 2008 році буде майже в два рази більше, ніж у минулому.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.
“Ми можемо мати, за всіма розрахунками всіх фахівців, до двох разів більше урожай зернових, ніж минулого року”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона зазначила, що не знає інших урядів, які б за 17 років “давали такі результати в країні”.
Довідка УНІАН. Урожай зерна в Україні в 2007 році становив 29 млн. тонн, що на 15% нижче за показник 2006 року.
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