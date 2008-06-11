Тимошенко обурена: досі не названі винні в трагедії на шахті ім. Засядька

Прем`єр-міністр України Юлія ТІИОШЕНКО обурена тим, що дотепер не названі винні в трагедії на шахті імені Засядька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила журналістам сьогодні на прес-конференції.

Вона зазначила, що голова Держгірпромнагляду Сергій СТОРЧАК вже називав людей, які за актами Держгірпромнагляду винні в цій аварії. Що дивно, додала вона, що проти людей, які в актах називають прізвища винних, йдуть репресії. «Проти винних людей немає жодних відповідних кроків силових структур, у тому числі і Генпрокуратури, але водночас проти пана СТОРЧАКА, який в перший раз чесно назвав прізвища винних, сьогодні почалося справжнє цькування. Його звільняють, його практично репресують, порушують кримінальні справи, погрожують», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що це відбувається з боку тих гілок влади, які повинні були б підтримати СТОРЧАКА в питанні визначення винних в аварії.

«Я думаю, що зараз на шахті імені Карла Маркса будуть названі конкретні прізвища тих людей, які дали команду зірвати пломби на шахті, на якій було заборонено виробляти будь-які роботи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що Генпрокуратура має займатися не «політичними репресіями на замовлення», а повинна реагувати на акти держінстанцій, які називають прізвища винних у тій або іншій трагедії.

Як повідомляв УНІАН, в Донецьку в результаті трьох вибухів на шахті імені Засядька 18 листопада, а також 1 і 2 грудня 2007 року загинули 106 чоловік (101 гірник і 5 рятувальників).