Децентралізацію необхідно продовжувати - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками 2015 року.

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"Вважаю, що процес децентралізації треба продовжувати", - сказав Яценюк.

За його словами, це є одним з ключових пріоритетів президента України, уряду та Верховної Ради.

Яценюк нагадав, що децентралізація сприяла збільшенню місцевих бюджетів на 40%.