Децентралізацію необхідно продовжувати - Яценюк
16:38, 29 грудня 2015Політика
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Процес децентралізації необхідно продовжувати, заявляє прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками 2015 року.
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"Вважаю, що процес децентралізації треба продовжувати", - сказав Яценюк.
За його словами, це є одним з ключових пріоритетів президента України, уряду та Верховної Ради.
Яценюк нагадав, що децентралізація сприяла збільшенню місцевих бюджетів на 40%.
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