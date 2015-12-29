Зміни до Конституції щодо децентралізації потрібно розглянути до кінця сесії - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час підсумкової прес-конференції.

Спікер зазначив, що ці зміни до Конституції є критично важливими.

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"Вони повинні бути розглянуті на цій сесії, до кінця цієї сесії", - сказав він і додав, що з цього питання продовжаться політичні консультації.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.

Згідно з регламентом ВР, парламент попередньо повинен схвалити законопроект (у першому читанні) мінімум 226 голосами. Потім на наступній сесії для остаточного прийняття закону про внесення змін до Конституції потрібно не менше 300 голосів депутатів.

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9 грудня в парламентському комітеті з питань правової політики та правосуддя зазначили, що у разі, якщо до кінця цієї сесії (2 лютого) законопроект про децентралізацію не буде розглянуто, він буде вважатися відхиленим.