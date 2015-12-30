Лукашенко: мінський процес щодо Донбасу послужив скасуванню Заходом санкцій проти Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що мінський процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі послужив скасуванню Заходом санкцій проти Білорусі.
Як повідомляє білоруське агентство БЕЛТА, Лукашенко прокоментував мінські домовленості про хід мирних переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
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"Тому подія, яка сталася, вона була дуже важливою для України, насамперед для Росії, для нашого континенту, для цього регіону. Але вона дала поштовх, послужила причиною, і навіть не причиною, а приводом (це як подарунок Заходу) для скасування проти нас різного роду санкцій. Їм потрібен був якийсь такий потужний поштовх, і вони, діставши його, цим скористалися", - зазначив Олександр Лукашенко.
У цьому зв'язку він наголосив: "Ну, що тут гріха таїти, за це треба подякувати, нинішнім європейським політикам, Сполученим Штатам. За те, що вони, скориставшись цією нагодою, шансом для нас і себе відійшли від цієї конфронтації з Білоруссю".
При цьому він сказав, що "нам не треба перебільшувати свою роль у врегулюванні цього конфлікту".
"Нашу позицію можна вітати, тому що скрізь і завжди Білорусь, керівництво Білорусі виступає за мир. Ми не сприймаємо війни, не визнаємо жодних конфліктів, чи то в Україні, Сирії, Лівії, Іраку. Ми цього не визнаємо, це наша позиція", - сказав Олександр Лукашенко.