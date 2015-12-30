Лукашенко: мінський процес щодо Донбасу послужив скасуванню Заходом санкцій проти Білорусі

Як повідомляє білоруське агентство БЕЛТА, Лукашенко прокоментував мінські домовленості про хід мирних переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

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"Тому подія, яка сталася, вона була дуже важливою для України, насамперед для Росії, для нашого континенту, для цього регіону. Але вона дала поштовх, послужила причиною, і навіть не причиною, а приводом (це як подарунок Заходу) для скасування проти нас різного роду санкцій. Їм потрібен був якийсь такий потужний поштовх, і вони, діставши його, цим скористалися", - зазначив Олександр Лукашенко.

У цьому зв'язку він наголосив: "Ну, що тут гріха таїти, за це треба подякувати, нинішнім європейським політикам, Сполученим Штатам. За те, що вони, скориставшись цією нагодою, шансом для нас і себе відійшли від цієї конфронтації з Білоруссю".

При цьому він сказав, що "нам не треба перебільшувати свою роль у врегулюванні цього конфлікту".

"Нашу позицію можна вітати, тому що скрізь і завжди Білорусь, керівництво Білорусі виступає за мир. Ми не сприймаємо війни, не визнаємо жодних конфліктів, чи то в Україні, Сирії, Лівії, Іраку. Ми цього не визнаємо, це наша позиція", - сказав Олександр Лукашенко.