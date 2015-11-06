Лукашенко виявив бажання почати відносини із Заходом з "чистого аркуша"

Про це повідомляє РИА «Новости».

За його словами, немає ніяких перешкод для того, щоб почати нову історію відносин Мінська і Заходу.

«Ми готові до цього і розраховуємо на таку ж готовність наших західних партнерів», - сказав Лукашенко після принесення присяги на вступ на посаду президента.

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Він додав, що Білорусь відкрита для рівноправного співробітництва і дружби з країнами Заходу, США і Євросоюзом.

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Як повідомляв УНІАН, Євросоюз офіційно припинив санкції проти Лукашенка до кінця лютого 2016 року.