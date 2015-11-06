Лукашенко виявив бажання почати відносини із Заходом з "чистого аркуша"
14:20, 06 листопада 2015Світ
682 0
Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що не бачить перешкод для початку відносин Мінська і Заходу з «чистого аркуша».
Лукашенко заявив про готовність співпрацювати з країнами Заходу / anhor.uz
Про це повідомляє РИА «Новости».
За його словами, немає ніяких перешкод для того, щоб почати нову історію відносин Мінська і Заходу.
«Ми готові до цього і розраховуємо на таку ж готовність наших західних партнерів», - сказав Лукашенко після принесення присяги на вступ на посаду президента.
Читайте такожЛукашенко отримав 83,5% голосів виборців - ЦВК Білорусі
Він додав, що Білорусь відкрита для рівноправного співробітництва і дружби з країнами Заходу, США і Євросоюзом.
Читайте такожПутін вважає перемогу Лукашенка свідченням "високого політичного авторитету"
Як повідомляв УНІАН, Євросоюз офіційно припинив санкції проти Лукашенка до кінця лютого 2016 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter