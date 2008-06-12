Чи підтримують українці Ющенка - опитування Центру Разумкова

Кількість громадян, які повністю підтримують діяльність Президента України Віктора ЮЩЕНКА, на початку червня зменшилася до найнижчого рівня з часу його обрання на цю посаду.

Про це йдеться у коментарі до результатів соціологічного дослідження, проведеного з 30 травня по 7 червня цього року службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Згідно з отриманими даними, лише 6,7% опитаних повністю підтримую діяльність В.ЮЩЕНКА. 43,3% респондентів підтримують окремі заходи Президента України. Водночас 44,3% – взагалі не підтримують дії глави держави. Ще 5,7% не визначилися з відповіддю на це запитання.

За результатами соцопитування, дії Верховної Ради України повністю підтримують 2,4% респондентів, підтримую окремі заходи ВР 48,2% опитаних, не підтримують діяльність парламенту 42,9% українців. Не змогли відповісти на запитання – 6,5%.

Щодо діяльності уряду України, були отримані такі дані: повністю підтримують його діяльність 7,1% опитаних; 45,3% – підтримую окремі заходи; 40,7% – не підтримують дії Кабміну; 7,0% респондентів не визначилися щодо цього запитання.

Стосовно діяльності судів в Україні були отримані наступні дані відповідно: 4,0%; 32,9%; 46,0%; 17,1%; Збройних Сил України - 15,9%; 44,4%; 20,9%; 18,7%; Служби безпеки України - 14,3%; 36,2%; 26,8%; 22,7%; міліції - 7,1%; 35,6%; 42,5%; 14,7%; органів прокуратури - 5,9%; 29,6%; 43,6%; 20,9%; обласних державних адміністрацій - 7,9%; 45,1%; 27,3%; 19,7%; районних держадміністрацій - 8,4%; 45,5%; 27,6%; 18,6% опитаних.

Соціологи відзначають, що уперше рейтинг В.ЮЩЕНКА зрівнявся із тим, який був у його попередника Леоніда КУЧМИ в останні роки перебування на цій посаді.

Порівнюючи діяльність В.ЮЩЕНКА і Л.КУЧМИ на посаді Президента України, респонденти частіше відповідали, що з обов’язками Президента краще справлявся Л.КУЧМА – так уважають 24,5% опитаних, для 21,4% кращим президентом є В.ЮЩЕНКО. Водночас більше половини опитаних не змогли виділити когось із них або вагалися з відповіддю на це запитання: 41,4% - не змогли віддати перевагу Л.КУЧМІ або В.ЮЩЕНКУ, ще 12,6% респондентів було важко відповісти.

Під час вивчення думки громадян України про владу, політиків і ситуацію в країні було встановлено, що 63,7% респондентів уважають, що події в Україні взагалі розвиваються у неправильному напрямку і лише 10,1% мають протилежну думку. 26,2% не змогли визначитись щодо відповіді.

Фахівці зазначають, що такі показники є одними з найбільш песимістичних, що спостерігалися від квітня 2004 року. На початку 2008 року відбулося нетривале зростання соціального оптимізму (частка тих, хто вважав, що події розвиваються у правильному напрямі, зросла у лютому 2008 р. до 31%), однак уже в березні цей показник почав знижуватися, така тенденція триває і у червні.

У ході дослідження було опитано загалом 2001 респондента віком від 18 років в усіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.