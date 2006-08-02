Піскун лякає Президента кримінальною відповідальністю

Народний депутат фракції Партії регіонів Святослав ПІСКУН стверджує, що Президент Віктор ЮЩЕНКО у разі ухвалення рішення про розпуск Верховної Ради може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку С.ПІСКУН висловив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Якщо Президент ухвалить рішення про розпуск, це означатиме, що він здійснить злочин, передбачений кримінальним кодексом – це перевищення влади і повноважень, і за це доведеться нести відповідальність», - сказав С.ПІСКУН.