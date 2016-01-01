Німеччина почала головувати в ОБСЄ, Україна залишається на порядку денному

Про це йдеться у повідомленні прес-служби на сайті Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

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"Міністр закордонних справ Штайнмаєр презентує програму німецького головування 14 січня на Постійній Раді ОБСЄ у Відні", - сказано у повідомленні.

У зв'язку з цим зазначається, що увага Німеччини під час головування в ОБСЄ буде зосереджена на п'яти основних напрямках.

Зокрема, однією із головних тем для ФРН буде триваюча криза та врегулювання конфлікту довкола України та інших невирішених конфліктів в межах країн-членів ОБСЄ.

Також зауважується, що Німеччина намагатиметься зміцнити потенціал ОБСЄ у послідовному реагуванні на конфлікти, а саме мається на увазі раннє попередження, запобігання конфлікту, врегулювання його та у підсумку постконфліктне просування миру.

"ФРН намагатиметься зміцнити ОБСЄ як платформу для діалогу у питаннях загальноєвропейської безпеки, для вжиття заходів із посилення довіри та безпеки, посилення захисту проти спільних загроз, - йдеться у повідомленні. - Окрім того, увага буде зосереджена на сталому просуванні єдності та ефективного управління у вимірі ОБСЄ, і особлива увага буде спрямована на людський вимір для гарантії спільних зобов'язань щодо прав людини та основоположних свобод".

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Німеччина вже вдруге головуватиме в найбільшій реіональній організації з безпеки в ОБСЄ. Попередній раз вона головувала у 1991 році.

Функції чинного голови ОБСЄ у 2016 році виконуватиме міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Підбиття підсумків головування ФРН відбудеться на засіданні Ради міністрів країн-членів ОБСЄ у Гамбурзі 8-9 грудня 2016 року. Після ФРН наступною країною, яка головуватиме в ОБСЄ в 2017 році, буде Австрія.