Штайнмаєр назвав основні завдання з реалізації Мінських домовленостей в 2016 році

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Штайнмаєра, попри "відчутний прогрес в економічній та соціальній сферах", а також у питанні відведення важкої зброї, досягнутий упродовж року, багато питань так і не вирішені. Зокрема, йдеться про збільшення числа порушень режиму припинення вогню, що глава МЗС Німеччини назвав "невтішним розвитком наприкінці року". Окрім того, Штайнмаєр звернув увагу на відсутність порозуміння щодо порядку проведення місцевих виборів на контрольованих проросійськими сепаратистами територіях, а також на погіршення гуманітарної ситуації.

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Штайнмаєр назвав також основні завдання, які потрібно виконати для реалізації Мінська-2. "Ми повинні далі працювати над тим, щоб на початку 2016 року відбулися місцеві вибори та повністю був імплементований пакет мінських домовленостей, також шляхом відновлення Україною повного контролю над своїм державним кордоном", - йдеться у заяві міністра. Штайнмаєр наголосив, що Німеччина в рамках "нормандського" формату і в новому році усіма силами підтримуватиме втілення мінських домовленостей.

Міністр закордонних справ Німеччини закликав сторони конфлікту чітко дотримуватися режиму перемир'я в інтересах населення у зоні конфлікту. А також першочергово здійснити нагальні заходи в гуманітарній сфері, звільнити всіх полонених і заручників, зняти обмеження на діяльність гуманітарних організацій на Донбасі та відновити водопостачання в регіоні.