Тимошенко хоче, щоб Ахметов будував країну, а не капітал

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО радить бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ «будувати країну, а не власний капітал».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам на прес-конференції в Запорізькій області.

За її словами, сьогодні Партія регіонів заявляє, що потрібно переформатувати коаліцію або йти на дострокові парламентські вибори.

«Я просто хочу сказати, що Партія регіонів повинна заспокоїтись. Більше олігархія в країні до влади не прийде. Бо реальним власником Партії регіонів є Рінат АХМЕТОВ. І сьогодні, до речі, став відомий розмір його капіталу 31,1 млрд. доларів», наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала його капітал «капіталом номер один в СНД і Євросоюзі».

«Скільки ще разів Партія регіонів повинна прийти до влади, аби вже наїстися», - заявила вона.

«Я думаю, що краще, щоб вони залишалися там, де є, і щоб вони відповідали перед законом за розбазарювання всіх ресурсів країни для своєї вигоди. Я думаю, потрібно будувати країну, а не свої капітали, як це роблять сьогодні власники Партії регіонів», - наголосила прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, за версією журналу «Корреспондент», власник СКМ Р.АХМЕТОВ є найбагатшою людиною України.

Згідно з рейтингом, капітал Р.АХМЕТОВА оцінюється в 31,1 млрд. дол.