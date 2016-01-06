Філарет: Об’єднання українського православ’я в одну церкву обов’язково буде

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Об’єднання Української православної церкви в одну церкву обов’язково буде. Обов’язково! І це ми бачимо вже на ділі. Бо коли виникла УПЦ КП у 1992 році, ніхто не думав, що ця церква буде пануючою в Україні. А вже сьогодні ми бачимо, що не Московський патріархат є головною православною церквою в Україні, а Київський патріархат», - сказав глава Української православної церкви Київського патріархату, відповідаючи на запитання.

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Він зауважив: «А чому не Московський патріархат, а Київський патріархат? Чому не так звана канонічна, благодатна і визнана всіма? Чому вона не є пануючою церквою? А тому, що вона не служить цьому народу, українському. А Київський патріархат показав, що це церква українська. І тому і на Майдані він підтримав народ. І коли почалася війна, то УПЦ КП підтримала і наші ЗСУ, і почала збирати кошти на допомогу нашій армії, і допомогу надавала переселенцям, і тому подібне».

Патріарах Філарет нагадав, що «не був здивований, коли один із журналістів написав після того, як Михайлівський монастир прийняв побитих студентів, що оце є істинна церква, тому що вона служить людям, які потребують її допомоги». «Тому в Україні одна церква обов’язково буде», - підкреслив глава Церкви.

На уточнююче запитання щодо того, «коли це станеться», Філарет відповів: «Час об’єднання церков знає тільки один Бог».

«Час (об’єднання церков) знає тільки один Бог. А ми знаємо, що буде цей час. І коли буде, Господь покаже. Але буде цей час», - сказав глава УПЦ КП.

Відповідаючи на запитання щодо діалогу з УАПЦ, оскільки минулого року було чимало сподівань на об’єднання УПЦ КП і УАПЦ, Філарет зазначив: «Це не перший раз. Це, якщо я не помиляюся, четвертий чи п’ятий раз ми доходимо до стану об’єднання, а потім в останній момент керівництво УАПЦ відмовляється. І на цей раз ми вже навіть призначили день об’єднавчого Собору – 14 вересня 2015 року. Але напередодні вони відмовилися від об’єднання і від скликання Собору». «Чому вони відмовилися? І не перший раз відмовилися», - зазначив Філарет і додав: «А тому, що вони залежні від Москви».

За словами Патріарха, «Єпископат отримує вказівки від Москви. Не обов’язково безпосередньо від патріарха. Є люди в Україні, які впливають на УАПЦ, але впливають від імені Московської патріархії». І тому, зазначив глава УПЦ КП, «з УАПЦ ми відмовилися вести діалог, тому що він безплідний».

При цьому він наголосив, що об’єднання з цією церквою буде: «Точніше, не об’єднання, а приєднання. Вона приєднається до Київського патріархату. У тому теж немає ніяких сумнівів».