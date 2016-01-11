Путін: ми використали в Криму армію, але нікого не окупували, жодна людина не загинула

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому на сайті Кремля.

"Ми не воювали, не окупували нікого, ніде не стріляли. Жодна людина не загинула в результаті подій у Криму. Жодна! Ми використовували Збройні сили лише для того, щоб стримати двадцять з гаком тисяч військовослужбовців України, що перебували там, від втручання у вільне волевиявлення людей, які там проживають. Люди прийшли на референдум і проголосували. Вони захотіли бути в складі Росії", - сказав він.

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Нагадаємо, що при захопленні окупантами без розпізнавальних знаків, визнаних згодом Путіним російською армією, 13 фотограмметричного центру в Сімферополі 18 березня 2014 року був убитий пострілом у серце український прапорщик Сергій Кокурін. Тоді ж був поранений в шию і руку капітан української армії на прізвище Федун. Крім того, відомо про випадок вбивства 7 квітня 2014 року в селищі Новофедорівка російським молодшим сержантом Зайцевим беззбройного майора української військової частини Станіслава Карачевського.

На переконання лідера РФ, у випадку з Кримом міжнародне право не було порушене.

"У відповідності з Статутом Організації Об'єднаних Націй, кожен народ має право на самовизначення. У випадку з Косовом Міжнародний суд ООН визначив, що при вирішенні питання про суверенітет думку центральної влади можна не враховувати... Косово заявило про свою незалежність, і весь світ прийняв це, по суті, знаєте, яким способом? Рішенням парламенту. Вони навіть не проводили референдум", - заявив Путін.

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Зазначимо, що подія, яка вважається референдумом про незалежність, в Косові насправді була проведена в вересні 1991 року, однак спосіб і якість проведення опитування, а також заявлені результати (при його бойкоті противниками незалежності) є не менш спірними, ніж у випадку аналогічної події в Криму. У той же час створені після закінчення збройного конфлікту в 1999 році тимчасові інститути самоврядування Косова під фактичним протекторатом ООН, що трансформувалися в Республіку Косово після оголошення незалежності в 2008 році, референдум з цього питання вже не проводили.

"Що відбулося в Криму? По-перше, кримський парламент був обраний в 2010 році, і тоді Крим входив до складу України. Це надзвичайно важлива річ, про яку я зараз кажу. Зібралися депутати, які були обрані, ще коли Крим був у складі України, проголосували за незалежність і призначили референдум. А громадяни на референдумі проголосували за возз'єднання з Росією", - сказав Путін.

Зазначимо, що досі не опубліковано жодного доказу наявності кворуму у Верховній Раді Криму в день після її захоплення російським спецназом 27 лютого 2014 року, і відповідно жодного доказу "голосування" депутатів Верховної Ради Криму нібито за відставку уряду Анатолія Могильова, призначення прем'єром Сергія Аксьонова та призначення на 25 травня загальнокримського референдуму про розширення автономії (згодом дата і принципова суть цього запланованого заходу неодноразово змінювалася). Подальша доля прем'єра Криму Могильова досі залишається невідомою широкому загалу. При цьому в Україні законодавством досі не передбачено проведення місцевих референдумів.

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"Тепер я хочу Вас запитати: якщо косовари в Косові мають право на самовизначення, чому жителі Криму не мають такого ж права? Якщо ми хочемо, щоб відносини між Росією і нашими друзями - сусідами в Європі і у всьому світі - будувалися в позитивному, конструктивному ключі, потрібно як мінімум дотримуватися завжди однієї обставини, однієї умови - потрібно поважати один одного, поважати інтереси один одного і дотримуватися однакових правил, а не змінювати їх кожного разу, як вигідно кому б то не було", - заявив він.