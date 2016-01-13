Українці майже порівну за і проти дострокових виборів Ради, лідерство зберігає БПП - опитування

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування групи "Рейтинг".

Так, 43% опитаних виступають проти проведення позачергових виборів (23% однозначно проти, 20% скоріше проти), натомість 41% їх проведення підтримує (18% однозначно підтримують, 23% скоріше підтримують). 17% не дали відповідь.

На контрольованому Україною Донбасі лише 27% дострокові вибори підтримують (13% однозначно, 14% скоріше підтримують), а 44% - виступають проти (26% однозначно, 18% скоріше проти). Не дали відповідь 29%.

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В свою чергу прийшли б голосувати на парламентські вибори, якби вони відбулися наступної неділі (тобто в кінці листопада - на початку грудня 2015 року), 61% респондентів. 28% висловили однозначний намір, а 33% скоріше б прийшли на вибори. 10% скоріше б не прийшли, а 20% не прийшли б точно. "Важко відповісти" було 9% опитаних.

Натомість на Донбасі 33% громадян однозначно прогнозують свою неявку на такі вибори, ще 14% на них скоріше б не прийшли. При цьому 20% скоріше б прийшли, а 16% були точно готові проголосувати. Відповідь "важко відповісти" обрали 16% мешканців регіону.

Серед партій загалом по Україні лідерство тримає "Блок Петра Порошенка "Солідарність", за який, згідно з опитування, готові проголосувати близько 15% респондентів, які б прийшли на вибори. "Опозиційний блок" має підтримку 12%, "Батьківщина" - 11%, "Самопоміч" - 10%, "Свобода" - 6%, Радикальна партія та УКРОП - 5%, "Правий сектор", "Відродження" та "Громадянська позиція" - 3%, "Наш край" - 2%, Партія простих людей, "Ліва опозиція", Аграрна партія, "Народний контроль", "Сильна Україна", "Єдиний центр", "Народний фронт" - 1%. За іншу політичну силу проголосували б 3%, не змогли дали відповідь 15%.

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Натомість на Донбасі лідерство з відривом має "Опозиційний блок" з підтримкою 31%. БПП має 8%, "Наш край" та "Самопоміч" - 6%, "Батьківщина" та "Ліва опозиція" - 4%, Радикальная партія - 3%, "Громадянська позиція", "Сильна Україна", УКРОП та "Правий сектор" - 2%, "Народний контроль", "Свобода", "Відродження" та "Народний фронт" - 1%. За іншу партію готові проголосувати 4%, не дати відповідь 24%.

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 19 по 30 листопада 2015 року. Метод опитування - особисте інтерв'ю у респондента на дому. Всього було опитано 1800 осіб. Додатково було опитано 1284 респонденти у Донецькій та Луганській областях. Допустима похибка не перевищує 2,3%.