Абсолютна більшість мешканців Донбасу заперечує, що російськомовних хтось утискає - опитування

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування групи "Рейтинг".

Респондентам було задане питання, чи відчувають вони, що на громадян України, рідною мовою яких є російська, здійснюються тиск чи погрози через їх мову. Так, 54% відповіли, що однозначно не відчувають такого, а ще 28% - що скоріше не відчувають такого.

Натомість 9% вважають, що такий тиск скоріше здійснюється, а 2% у цьому впевнені. 7% опитаних не змогли дати відповідь.

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В свою чергу 49% жителів регіону заявили, що однозначно не підтримують рішення Російської Федерації надіслати в Україну свої війська задля "захисту російськомовного населення", ще 22% схильні таке не підтримувати.

Водночас 7% скоріше згодні з такими діями, а 2% це однозначно підтримують. Однак 20% опитаних відповідь не дали.

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Дій Росії щодо Криму 41% мешканців Донбасу оцінює як незаконне вторгнення та окупацію території незалежної України, 11% - як правомiрний захист російськомовних громадян України. Іншу відповідь дали 18%, не змогли прокоментувати це 30%.

На думку 50% опитаних, Україна повинна залишатися унiтарною державою. 14% вважають, що вона повинна стати федеративною, а 13% - залишатися унiтарною державою, але "без Криму".

7% вважають, що Україна повинна бути розділеною на кілька держав, 2% дали іншу відповідь, 15% не дали відповіді.