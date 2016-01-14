Підозрюваного у держзраді екс-депутата Криму Ганиша відпустили під домашній арешт

Судді близько двох годин вирішували, чи відпускати на свободу кримського екс-депутата, передає "Крим.Реалії".

Сам Василь Ганиш на засіданні суду заявив про своє погане самопочуття. "Нещодавно в камері мені стало зле, і я зомлів. Але тут я не буду падати і прикидатися", – сказав він.

У прокуратурі АРК при Генпрокуратурі України повідомили, що не сумніваються в повноті доказів, підготовлених під час слідства.

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За версією українських слідчих, Ганиш був одним із тих, хто голосував за проведення "референдуму" щодо статусу Криму, і тим самим сприяв зазіханням на територіальну цілісність України. Також політика звинувачують у тому, що він 11 квітня 2014 року голосував за прийняття російської конституції Криму на засіданні Держради Криму.

Сам екс-депутат заявляє, що він був єдиним депутатом кримського парламенту, який проголосував проти проведення "референдуму". На його думку, звинувачення у державній зраді є необґрунтованими.