Російський журналіст: Кремль почав готувати анексію Криму ще у грудні 2013 року

Про це йде мова у книзі військового журналіста та головного редактора "Дождь" Михайла Зигаря, яку цитує meduza.io.

"У Кремлі розповідають, що обговорення конкретного плану дій у Криму почалося ще в грудні 2013 року. Саме тоді в Москву привезли голову Верховної ради Криму Дмитра Константинова, який заявив секретарю Радбезу Миколі Патрушеву, що в разі повалення Януковича влада автономної республіки буде готова "піти в Росію". Патрушев був здивований такою рішучістю — але приємно здивований, розповідає очевидець", - пише Михайло Зигар.

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Журналіст додав, що ідея повернути Крим була не спонтанною: "Ще в 2008 році, на саміті в Бухаресті Путін говорив, що Україна, якщо вступить до НАТО, ризикує залишитися без Криму і Сходу. З часом одвічна путінська мантра "Треба займатися Україною, або ми її втратимо" перетворилася на "Якщо Україна піде в НАТО, ми заберемо Крим".

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% людей, що взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.