Організовано додаткове медобстеження Савченко з підтримуючою терапією - омбудсмен РФ

Про це йдеться в повідомленні уповноваженого з прав людини в Росії.

Зазначається, що за ініціативою уповноваженого ще 15 січня відбулося відвідування СІЗО №3 Новочеркаська, в ході якого перевірялися режим і умови утримання Савченко, а також їй надається медична допомога.

Читайте такожСавченко за 26 днів голодування втратила 15 кілограм - адвокат

Перевірку СІЗО №3 здійснювали уповноважений з прав людини в Ростовській області Анатолій Харківський, начальник ГУФСВП Росії по Ростовській області Сергій Смирнов, прокурор Новочеркаська Олександр Косінов, голова Громадської спостережної комісії Ростовської області Леонід Петрашис та інші представники обласної ГСК.

"У ході відвідування Савченко не було висловлено скарг на режим і умови утримання в СІЗО. У бесіді з членами ГСК сама Савченко оцінила свій стан здоров'я як задовільний. У зв'язку з голодуванням лікарі здійснюють цілодобове медичне спостереження обвинуваченої і щодня проводять її огляд, контролюють вагу, а також беруть аналіз крові", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосійський суд заборонив журналістам знімати змарнілу Савченко під час засідання

За зверненням Памфілової керівництвом адміністрації Ростовської області організовано додаткове медичне обстеження Савченко з застосуванням підтримуючої терапії.

"В разі погіршення її здоров'я лікарі готові надати необхідну допомогу і перевести Савченко в спеціалізований медичний заклад", - повідомляє уповноважений з прав людини в РФ.

Нагадаємо, що на даний момент Савченко голодує вже протягом місяця.