Яресько прибула до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі

Про це Яресько написала на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні розпочинається мій робочий візит до швейцарського міста Давос. Протягом наступних кількох днів матиму честь представляти нашу країну на Всесвітньому економічному форумі у складі офіційної української делегації", - йдеться в повідомленні.

Міністр відзначила, що має намір провести понад 15 робочих зустрічей з іноземними колегами-міністрами фінансів інших країн, а також з керівництвом міжнародних фінансових організацій-партнерів України (МВФ, ЄБРР, ЄІБ, IFC).

"В рамках всіх зустрічей плануємо обговорити питання фінансової сфери в Україні, наші досягнення у виконанні програми реформ, в тому числі прийнятий Держбюджет та податкові зміни, та подальшу фінансову підтримку України у цьому напрямку з боку міжнародних партнерів", - зазначила Яресько.

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Також вона планує обговорити подальші кроки уряду України у напрямку відновлення економічної стабільності та забезпечення умов для сталого економічного зростання.

"Я впевнена, що ці зустрічі допоможуть Україні посилити її фінансову підтримку - в тому числі обсяг інвестиційних кредитів - з боку міжнародних партнерів. І, таким чином, допомогти відновити стійке та її стрімке економічне зростання", - наголосила міністр.