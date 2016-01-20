Яресько прибула до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі
Міністр фінансів України Наталія Яресько повідомила про початок свого робочого візиту до Давосу, де починається Всесвітній економічний форум.
Про це Яресько написала на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні розпочинається мій робочий візит до швейцарського міста Давос. Протягом наступних кількох днів матиму честь представляти нашу країну на Всесвітньому економічному форумі у складі офіційної української делегації", - йдеться в повідомленні.
Міністр відзначила, що має намір провести понад 15 робочих зустрічей з іноземними колегами-міністрами фінансів інших країн, а також з керівництвом міжнародних фінансових організацій-партнерів України (МВФ, ЄБРР, ЄІБ, IFC).
"В рамках всіх зустрічей плануємо обговорити питання фінансової сфери в Україні, наші досягнення у виконанні програми реформ, в тому числі прийнятий Держбюджет та податкові зміни, та подальшу фінансову підтримку України у цьому напрямку з боку міжнародних партнерів", - зазначила Яресько.
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Також вона планує обговорити подальші кроки уряду України у напрямку відновлення економічної стабільності та забезпечення умов для сталого економічного зростання.
"Я впевнена, що ці зустрічі допоможуть Україні посилити її фінансову підтримку - в тому числі обсяг інвестиційних кредитів - з боку міжнародних партнерів. І, таким чином, допомогти відновити стійке та її стрімке економічне зростання", - наголосила міністр.
Сьогодні розпочинається мій робочий візит до швейцарського міста Давос. Протягом наступних кількох днів матиму честь пре...Posted by Наталія Енн Яресько / Natalie Ann Jaresko on Tuesday, January 19, 2016