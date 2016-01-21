ЗМІ: Екс-регіонал Бойко залишився значущою фігурою в бізнесі всупереч кричущим звинуваченням у корупції

Про це йдеться в статті Христини Бердинських для nv.ua.

"Юра буде останнім, на кого заведуть кримінальну справу",— так, за словами політтехнолога Тараса Березовця, говорять про Бойко його соратники.

"Між тим цей політик — один з ключових діячів епохи Віктора Януковича, якого звинувачують у причетності до корупції в розмірі $400 млн. Саме стільки у 2011 році держкомпанія "Чорноморнафтогаз", курована Бойко, який на той момент обіймав посаду міністра палива та вугільної промисловості, переплатила за дві морські бурові установки. За кожну держбюджет виділив по $400 млн невідомим компаніям-посередникам, переплативши вдвічі. Власником однієї з цих фірм виявився латвійський бомж-алкоголік. "Класична корупційна схема",— твердили тоді представники Дзеркала тижня, видання, яке розкопало цю аферу. Ту ж фразу повторювали і опозиціонери, які дорікали Януковичу в тому, що Генпрокуратура (ГПУ) цієї сумнівною оборудкою так і не зацікавилася", - йдеться в статті.

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"Тепер вчорашня опозиція володіє всією повнотою влади в країні, а Бойко опинився в ролі політичного опонента влади. Але ні справа про скандальні вишки, ні нові звинувачення в співучасті в незаконній схемі продажу скрапленого газу, реалізованої в 2010-му "младомільярдером" Сергієм Курченком за участю Бойка і його підлеглих, не зробили з колишнього міністра обвинуваченого в судах по корупції", - зазначає автор.

На думку Бердинських, Бойко не просто благополучно живе за містом і працює у Верховній раді — удача в буквальному сенсі не втомлюється йому посміхатися.

Навесні 2014 року українська Генпрокуратура підготувала для ЄС санкційний список з 22 осіб, що входять у близьке оточення Януковича. Прізвище Бойко там відсутнє.

Так само, як і прізвища його друзів і партнерів,— Фірташа, Льовочкіна, а також колишнього керівника НАК Нафтогаз України Євгена Бакуліна. Тобто в санкційний список не потрапив жоден з членів так званої групи Росукренерго (РУЕ), названої на честь газотрейдера посередника, на якій Фірташ збагатився, йдеться в статті.

"Лідер ОБ не тільки вийшов сухим з води за старими справами, але і залишається важливим гравцем на газовому ринку. Тут його ключовим активом є зять Сергій Горовий, чоловік старшої дочки Ярослави", - йдеться у статті.

"У 2010 році, коли Бойко служив міністром, Горового на позачергових зборах акціонерів Київгазу обрали головою правління. З тих пір зять політика не залишає цей пост, хоча результати його роботи негативні. Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) в травні 2015-го перевірила компанію на предмет дотримання ліцензійних умов. Підсумок — НКРЭКУ наклала на Київгаз максимальний штраф у 800 тис. грн. Але звільнити зятя Бойко Київська міськдержадміністрація (КМДА) не може: за словами Петра Пантелєєва, заступника голови КМДА, це здатна зробити лише спостережна рада. Як стверджує чиновник, міська влада вже попросила компанію призначити загальні збори акціонерів, щоб переобрати раду. І сподіваються, що воно пройде до середини весни", - йдеться в статті.

Автор зазначає, що в липні минулого року Київгаз створив дочірнє підприємство КиївГазЕнерджі, якому делегував функції обслуговування споживачів. Директором став теж не чужа для Бойка людина — Владислав Красавін, який на сайті Ради досі значиться помічником на громадських засадах лідера ОБ.

"Горовий для Бойка — не тільки інструмент впливу на Київгаз, але і сімейний роботодавець. Він є співвласником видавничого дому Вавилон, в який входять модні журнали LOfficiel та Pink. І дві старші дочки лідера ОБ працюють у цих виданнях: Ярослава — креативним директором LOfficiel, а Уляна — шеф-редактором Pink", - йдеться в статті.

Детальніше про бізнес Бойка читайте у статті Христини Бердинських "Вільний регіонал" у свіжому випуску журналу "Новое время".