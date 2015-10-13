Печерський райсуд Києва арештував елітну яхту Курченка

Відповідна постанова розміщена в Єдиному реєстрі судових рішень, передає "Українська правда".

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У рішенні суду Сергій Курченко фігурує як "Особа_2". Про те, що мова йде саме про екс-олігарха, зрозуміло з переліку підприємств, зазначених як підконтрольні йому – "Газ-2009", "Брокбізнесбанк", "Реал-Банк" та ціла низка інших.

У матеріалах слідства йдеться, що Сергій Курченко в 2009 році вступив у змову з низкою інших осіб, за допомогою яких отримав під контроль значну кількість державних підприємств і завдав державі збитків на суму більше мільярда гривень.

Як відомо, документи на яхту Princess 72Y були знайдені активістами на смітнику комплексу "Арена Сіті" у Києві 24 лютого 2014 року – в день, коли співробітники компанії Курченко "ВЕТЕК", офіс якої знаходився в цьому комплексі, поспішно тікали з робочих місць. Там же були знайдені і фотографії яхти.

Згідно накладної, виданої компанією "Мрія Марін ЛТД", вартість яхти становила 2 млн євро.