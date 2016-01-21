Україна готова організувати місцеві вибори в Криму після його повернення - Порошенко

18:49, 21 січня 2016
Політика
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Президент Петро Порошенко переконаний, що Україна обов'язково поверне Крим, після чого готова організувати там проведення місцевих виборів.

Фото УНИАН

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Ми обов'язково повернемо Крим. Після повернення Україна готова організувати там місцеві вибори #foxnews», - написав він.

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