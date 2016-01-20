Порошенко доручив представництву в АР Крим працювати активніше

Як повідомляє прес-служба президента, указом президента його представництву в АРК доручено у взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування активізувати роботу з низки завдань.

Так, представництво повинно сприяти дотриманню конституційних прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї і знаходяться на території України, зокрема, вживати заходів щодо підтримки і забезпечення політичних, соціальних, інформаційних, культурних та інших зв'язків з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території.

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Також представництво президента в АРК має активніше брати участь у розробці стратегічних програм повернення тимчасово окупованій території під загальну юрисдикцію України.

Крім того, зазначеним актом визнається доцільним тимчасове розміщення цього представництва в Херсоні, а деяких його структурних підрозділів – у Києві.

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Указом затверджено оновлену структуру представництва, в якій передбачені, серед інших, служба по роботі з громадянами, що переселилися з тимчасово окупованої території, служба міжнародних зв'язків та служба з питань реінтеграції та деокупації АР Крим.

Гранична чисельність працівників представництва президента в АР Крим визначена у кількості 28 штатних одиниць, що на 7 одиниць менше раніше встановленої.