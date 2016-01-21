Турчинов виступає за допомогу Туреччини у боротьбі з руйнуванням балансу сил у Чорноморському регіоні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов виступає за об'єднання усіх зусиль України та Туреччини з метою скоординованої протидії руйнації балансу сил у Чорноморському регіоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це він сказав під час зустрічі в Анкарі з генеральним секретарем Ради національної безпеки Турецької Республіки Сейфуллахом Хаджимуфтюоглу в ході робочого візиту до Туреччини.

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Співрозмовники обговорили питання співпраці між двома країнами в секторі безпеки і оборони з урахуванням тих викликів, які сьогодні стоять перед Україною та Туреччиною.

Також йшлося про координацію роботи силових органів та про консолідацію зусиль у боротьбі із міжнародними тероризмом, оргзлочинністю і нелегальною міграцією.

За словами Турчинова, Україна та Туреччина мають унікальну історичну можливість об'єднати політико-дипломатичні, військово-технічні та економічні ресурси з метою ефективної і скоординованої протидії руйнації балансу сил в Чорноморському регіоні.

Принциповим етапом на цьому шляху, на думку секретаря РНБО України, є демілітаризація та деокупація Криму.

"Розвиток двосторонніх відносин та співпраці між нашими державами має набути нової якості", - сказав Турчинов, додавши, що поглиблення співробітництва у військово-технічній сфері є ключовим завданням у розбудові українсько-турецького стратегічного партнерства.

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На думку генерального секретаря РНБ Туреччини, "наші держави повинні відігравати провідну роль у створенні ефективної системи регіональної безпеки".

"Для нас важливим є поєднання потенціалів наших країн, що, своєю чергою, може дати дуже ефективну синергію",- сказав Хаджимуфтюоглу.