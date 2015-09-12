"Сі Бриз-2015" став реальним кроком у забезпеченні миру у Чорноморському регіоні - командувач ВМС України

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Одесі під час виступу на церемонії закриття навчань заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Сергій Гайдук.

За його словами, «навчання відбулися - і це факт - в Україні, а ми будемо говорити, що наша країна знаходиться в стані війни, і це є особливістю навчання». Друга особливість навчання, на думку командувача ВМС, полягає в тому, що «цього року нам вдалося вийти на традиційний формат проведення навчання, маючи морський, авіаційний і береговий компоненти» (нагадаємо, 2014 року навчання серії «Сі Бриз» проводилося із залученням лише морського компоненту – кораблів, дії яких також забезпечувала авіація).

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Гайдук припускає можливість внесення певних змін у майбутньому в проведення навчань. Вони стосуються збільшення їх інтенсивності та розширення застосування морського компоненту.

Також віце-адмірал пропонує проводити «Сі Бриз» не лише в морі, а й у річковій акваторії.

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Як повідомляв УНІАН, «Сі Бриз-2015» за участю військовослужбовців 12 країн проходив з 31 серпня до 12 вересня в Одеській і Миколаївській областях, а також у північно-західній частині Чорного моря. Темою навчань було проведення багатонаціональної операції у кризовому регіоні.