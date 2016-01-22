КС дав позитивний висновок щодо змін до Конституції в частині правосуддя

Про це йдеться у висновку КС, оприлюдненому сьогодні.

Відповідно до зазначених статей, Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина, або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України; Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану; законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту; Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України.

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Як передає кореспондент УНІАН, висновок зачитувався головою Конституційного суду України Юрієм Бауліним близько двох годин.

Баулін зазначив, що є окремі думки суддів КС з приводу змін до Конституції в частині правосуддя, але при цьому не уточнив, ні скільки суддів висловили такі думки, ні зауваження цих суддів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада рішенням від 22 грудня 2015 року звернулася до КС з клопотанням дати висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції щодо правосуддя (№ 3524), поданого президентом України на її розгляд як невідкладний, вимогам статей 157 і 158 Основного Закону.

14 січня президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що до 2 лютого Верховна Рада проголосує за зміни до Конституції в частині правосуддя в першому читанні.