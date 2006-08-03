Президент візьме участь у засіданні Верховної Ради

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує завтра, 4 серпня, взяти участь у засіданні Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю провідним українським телевізійним каналам.

Завтра парламент, за словами В.ЮЩЕНКА, розгляне питання обрання суддів Конституційного Суду за своєю квотою, а також приведення до присяги суддів за квотами Президента та З’їзду суддів. На другу половину дня заплановано голосування Верховної Ради по кандидатурі прем’єр-міністра України.

Також Президент заявив, що політичну парламентську кризу в державі подолано.

Довідка УНІАН. Процедури приведення до присяги суддів КС та затвердження парламентом кандидатури прем’єр-міністра передбачають присутність у сесійній залі Президента України.