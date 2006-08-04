Чим сьогодні займеться Верховна Рада

Сьогодні Верховна Рада України розгляне питання про призначення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА прем`єр-міністром за поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Крім того, заплановано, парламент призначить суддів Конституційного Суду за своєю квотою, а також приведе до присяги суддів за квотами Президента та З’їзду суддів.

Президент України В.ЮЩЕНКО планує бути присутнім на засіданні Верховної Ради.