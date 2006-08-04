Чим сьогодні займеться Верховна Рада
09:13, 04 серпня 2006Політика
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Порядок денний
Сьогодні Верховна Рада України розгляне питання про призначення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА прем`єр-міністром за поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
Крім того, заплановано, парламент призначить суддів Конституційного Суду за своєю квотою, а також приведе до присяги суддів за квотами Президента та З’їзду суддів.
Президент України В.ЮЩЕНКО планує бути присутнім на засіданні Верховної Ради.
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