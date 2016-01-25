Засідання суду щодо обрання Мосійчуку запобіжного заходу відкладено на кінець зими

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосила сьогодні слідчий суддя Катерина Москаленко, задовольнивши таким чином клопотання Мосійчука та його адвокатів з урахуванням наданого суду листа з Інституту Шалімова, де лікується депутат. У листі зазначалося, що Мосійчук має перебувати у стаціонарі медзакладу щодня не пізніше 18.00.

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Під час засідання суду сторона обвинувачення підтвердила заяви адвокатів Мосійчука про те, що досудове розслідування було призупинено через його хворобу з 28 грудня минулого року по 25 січня 2016 року, але, починаючи з сьогоднішнього дня, розслідування було поновлено.

Враховуючи перебіг подій, сторона захисту Мосійчука звернулась до суду з клопотанням повернути до прокуратури кримінальне провадження для визначення підсудності, оскільки, на переконання адвокатів обвинуваченого, відповідно до його статусу народного депутата розслідуванням має займатися Національне антикорупційне бюро.

Таким чином, відповідно до ухвали суду, наступне засідання має відбутися 26 лютого о 14.00.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у корупції.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчився 15 листопада.

Разом з тим в Генпрокуратурі наполягають на утриманні Мосійчука під вартою.

Вищий адмінсуд України 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до Верховної Ради про визнання незаконною і скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

У грудні 2015 року Мосійчука прооперували в інституті імені Шалімова.

28 грудня Печерський райсуд Києва переніс на 25 січня 2016 року засідання щодо обрання запобіжного заходу Мосійчуку у зв'язку з його відсутністю в суді через хворобу.

Тоді адвокати надали довідку з лікарні про те, що їх підзахисний перебуває в реанімації і проходить реабілітацію після операції.

Сьогодні Мосійчук вперше з'явився на засідання суду після хвороби та госпіталізації.