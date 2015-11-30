До Верховного суду надійшла скарга на рішення ВАСУ про незаконність арешту Мосійчука

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховного суду.

У прес-службі зазначили , що скаргу подали не Генеральна прокуратура і не Верховна Рада, а фізична особа, яка долучилася до справи як третя особа.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у скоєнні ряду злочинів.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 листопада.

15 листопада Мосійчука звільнили з-під варти, і він заявив, що перебуває в Інституті Шалімова й готується до операції.

23 жовтня в ГПУ заявили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно Мосійчука і про те, що він зізнався в отриманні хабарів.

Сам Мосійчук пізніше заявив, що зізнався в отриманні хабарів внаслідок жорстоких катувань.

17 листопада ВАСУ задовольнив позов Мосійчука до Верховної Ради про визнання незаконною і скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

У Генпрокуратурі і Верховній Раді заявили, що оскаржуватимуть рішення ВАСУ.